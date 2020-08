Sull’A12 tra Chiavari e Rapallo nella carreggiata in direzione Genova 5 persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto 6 auto e un tir. I bimbi sono stati portati all’ospedale Gaslini di Genova, uno in elicottero, con la madre, anch’essa ferita in modo grave, l’altro in ambulanza. Il tratto è stato chiuso a lungo per consentire i soccorsi.

