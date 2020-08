– Asl 5 Spezzino: 4 positivi, due da contatti di caso confermato (i turisti in rientro da Corfù) e due stranieri

– Asl 3 Genovese: 6 positivi, quattro in strutture sociosanitarie, due da attività di screening

– Asl 2 Savonese: 15 positivi, dieci in strutture sociosanitarie (sei dei quali compresi nel cluster della grigliata di Quiliano), tre da attività di screening e uno da contatto di caso confermato

Sono 26 i nuovi positivi rilevati in Liguria nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, 26 nuovi positivi in Liguria. 6 dopo una grigliata nel Savonese