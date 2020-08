BORDIGHERA casi di covid di ritorno da viaggi all’estero stanno interessando la città delle palme è lo stesso sindaco Vittorio ingenito a fare un punto della situazione. Sono al momento 13 le persone sotto sorveglianza attiva di queste / sono risultate positive al tampone covid ma sono in buona salute e non necessitano di cure particolari. Cinque delle persone positive rientravano da un viaggio all’estero le altre due sono dei parenti che sono venuti in contatto con loro

Correlati