A Genova il pronto intervento di un’agente della Polizia Municipale ha salvato la vita a un bimbo di due anni che rischiava di morire soffocato dopo che un boccone gli aveva ostruito le vie aeree. In un alloggio del centro storico l’agente ha praticato subito sul piccolo la manovra di Heimlich per far espellere al piccolo quello che aveva ingoiato. Un’ambulanza della Croce Bianca ha poi portato mamma e figlio al Gaslini.

Correlati