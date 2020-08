Sarà inaugurato oggi alle 17, in via Boselli di Arma di Taggia, a fianco del numero 7, l’infopoint a sostegno della candidaturA in Regione di Gianni Berrino. L’iniziativa è del Circolo Fratelli d’Italia, presieduto da Sergio Alberti. “Chi vuole farci visita – spiega Alberti – sia militante, simpatizzante e anche non, è gradito e benvenuto. Ci sarà la possibilità di conoscere meglio idee e programmi dell’avvocato Gianni Berrino, assessore regionale uscente”.Gianni Berrino ha ha avuto finora le deleghe a Lavoro e Politiche attive dell’occupazione, Trasporti, Rapporti con le organizzazioni sindacali, Promozione turistica e Marketing territoriale, Organizzazione e Personale, Tutela dei consumatori.

Correlati