Giovedì 13 agosto alle 21.15 ai Giardini di Villa Boselli ad Arma di Taggia si esibirà in un concerto aperto al pubblico il cantautore di origini sanremesi Matt Lecler. Matt Lecler torna nella sua città natale dopo aver esordito con grande successo nel mercato discografico, imponendosi come uno degli artisti emergenti più promettenti della nostra regione, sicuramente l’unico con tono internazionale. Tutto ciò condito con le doti canore del cantante e la sua abilità da poli-strumentista renderanno l’evento imperdibile e ricco di sorprese. L’evento sarà totalmente gratuito tuttavia i posti a sedere a causa delle restrizioni per il Covid-19 sono pochi, per questo motivo come spiega Filippo Alborno, manager di Matt che ha seguito e segue tuttora il cantante in tutto il suo percorso, è consigliabile recarsi in loco con un po’ di anticipo.

Correlati