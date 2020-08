Un 26enne di origine marocchina che la sera dell’8 luglio era stato bloccato dai Carabinieri ad Albenga dopo che con l’auto aveva investito un dehor di un bar dove tra i clienti era seduta anche la ex compagna, rischia fino a due anni di carcere per avere falsificato la patente. Completamente ubriaco, con una spericolata manovra aveva finito per travolgere il dehor. Dopo la convalida dell’arresto, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento aggravato e guida in stato di ebbrezza alcolica, si trova rinchiuso nel carcere di Imperia.

