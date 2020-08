Diciannove nuovi autovelox saranno posizionati sull’Autofiori tra la provincia di Imperia e quella di Savona. Sedici sono già stati installati, per altri tre si attendono gli esiti di uno studio della Polstrada. I nuovi autovelox entreranno in funzione nell’ultima settimana di agosto. Non tutti saranno attivati simultaneamente (solo due o tre) e nei pressi dell’autovelox ci sarà sempre una pattuglia della Stradale, come riporta Lorenza Rapini su “La Stampa”.

