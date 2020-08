Nuovo appuntamento curato da LIBER theatrum a Vallebona per gli eventi in appendice all’Ape in Fiore, che in questa edizione 2020 – Limited edition – si spalmeranno per l’intera stagione estiva in maniera nuova e originale.

Giovedì 13 agosto alle ore 21.15 nella suggestiva Piazza dell’Oratorio, a ingresso libero e nel rispetto delle disposizioni ANTI COVID, ospite del bel borgo nel primo entroterra di Bordighera sarà infatti la scrittrice Sara RATTARO che, intervistata da Diego Marangon, presenterà il suo ultimo romanzo, edito da Sperling & Kupfer, “La giusta distanza”. A rendere ancor più accattivante l’incontro la bellissima voce di Eleonora Amelio e la chitarra di Fabio Paxia, che accompagneranno l’evento con brani ispirati alla trama dell’ultimo libro della brava scrittrice genovese.

Un’occasione unica e straordinaria per conoscere o rivedere e ascoltare una delle migliori e più conosciute autrici italiane, i cui libri, tradotti in ben nove lingue, hanno vinto numerosi e importanti premi letterari, tra cui il prestigioso Bancarella nel 2015, il Rapallo Carige nel 2016, il Letteraria e il Cimitile nel 2018.

E stessa sorte certamente arriderà anche al nuovo lavoro di Sara che, sottolineando come “due punti distanti possono essere anche molto vicini”, ancora una volta, torna a disegnare le imprevedibili traiettorie dell’esistenza, tra destini che invertono la rotta e coincidenze mancate per un soffio, distacchi che dilatano l’assenza e distanze che misurano il peso di un amore. Un romanzo coinvolgente che percorre le stagioni di una relazione, accendendo una luce su quella fase delicata e paziente in cui un sentimento trova la sua cura e riscopre la sua essenza, perché «la bellezza di un amore non è né all’inizio né alla fine, è nel mentre.»

E’ infatti proprio sulla giusta distanza in una coppia che si interroga il nuovo lavoro della Rattaro che, a detta della stessa autrice, “è il romanzo più difficile che abbia mai scritto fino ad oggi”, anche perché forse influenzato in qualche modo dalle sue vicende personali.

Un romanzo che non è solo una storia d’amore, piuttosto una riflessione sul suo valore e sulla possibilità che esista un solo amore per sempre. Sul valore dell’amore quindi e sulla libertà che questo sentimento può racchiudere. Una storia che si sviluppa tra vicinanza e lontananza dei protagonisti, presunte infedeltà e tradimenti che invece di allontanare piuttosto riavvicinano i protagonisti, perché “per amarsi a lungo bisogna imparare a ritrovarsi”.

INFO: cell. 33806273449 – liber.theatrum@gmail.com – www.liber theatrum.com

