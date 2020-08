Marcella Spalletti Petazzoni, la “nonna giardiniera”, ha sempre amato fin da piccola tutto ciò che appartiene alla natura, trasmettendo questo amore nei suoi disegni e, attraverso le parole dei suoi racconti e delle sue poesie, ai bambini in generale e alle sue nipotine in particolare. È nata a Sanremo, dove vive tuttora, con piccole parentesi sul Lago Maggiore e a Milano.

Dopo una breve presentazione dell’Autrice sarà la volta di Ludovica e Matilde, nipoti di Marcella che leggeranno alcuni brani scelti. Il maestro Giuseppe Venturelli ci allieterà con un suo intermezzo musicale appositamente creato per l’occasione ed insieme a Piera Farisano alternerà musica e parole. Fabio Barricalla e Freddy Colt chiuderanno la serata con un breve intervento.

L’evento si svolgerà all’aperto nel rispetto delle norme anticovid per garantire la sicurezza dei partecipanti.

Mercoledì 12 agosto alle ore 18 sul piazzale antistante la libreria La Fenice libri antichi e moderni, in Piazza V. Muccioli 5 a Sanremo, sarà presentato il libro: “La nonna giardiniera” racconto scritto ed illustrato da Marcella Spalletti Petazzoni Lo Studiolo Edizioni, 2019