A seguito della ricezione da parte di ARPAL in data odierna, di esito non conforme relativamente al monitoraggio di routine della qualità delle acque di balneazione, il Sindaco in ottemperanza ai vigenti protocolli di Ministero della Salute, ASL, Regione Liguria, ha adottato l’Ordinanza di “Interdizione in via temporanea della balneazione” su tutto il fronte mare del Comune , causa inidoneità temporanea della qualità delle acque marine.



Il Sindaco ha altresì immediatamente ordinato a Rivieracqua, gestore del servizio idrico integrato (che comprende l’esercizio delle reti di fognatura e la conduzione del processo di depurazione dei reflui) di procedere con la massima sollecitudine alla ricerca delle cause che si ritiene possano essere all’origine di tale superamento dei valori limite che precludono l’esercizio della balneazione.



E’ stato altresì attivato il processo tecnico-amministrativo per addivenire alla revoca del provvedimento di interdizione, da esercitarsi non appena il Comune disporrà degli esiti favorevoli delle analisi, a cura delle Autorità competenti.

