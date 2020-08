Otto escursionisti francesi, tra i quali 5 bimbi tra i 4 e gli 8 anni, sono rimasti bloccati su una sponda del fiume Roya per un’ ondata di piena verso le 12 in frazione Fanghetto di Olivetta San Michele. Sono stati salvati dai vigili del fuoco. La famiglia aveva appena valicato un laghetto, distante una quindicina di minuti a piedi dal paese, quando, forse per l’apertura di una diga a monte, il livello dell’acqua si è innalzato. I vigili del fuoco di Ventimiglia ed il Nucleo Alpino Fluviale di Sanremo, li hanno imbragati. portandoli dall’altra parte del fiume.

Correlati