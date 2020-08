Il candidato presidente della Regione Liguria Ferruccio Sansa ha presentato oggi al circolo Cap di Genova i candidati della sua lista per il consiglio regionale.

“Sono felice di aver trovato questi compagni di strada – ha spiegato – Siamo persone che coprono diversi settori della società civile, con diverse attività, ma tutti accomunati da un’unica visione della vita. Persone unite dal coraggio, che non hanno avuto paura di mettersi in gioco e di associare le loro vite a un’esperienza politica”.

