MOSTRA DI PITTURA “LA SEDIA, IL PONTE, IL CIELO”

DOLCEACQUA – PINACOTECA MORSCIO Dal 8 al 30 agosto

…la sedia, il ponte, il cielo; è l’incontro tra due artisti che non realizzano una collettiva ma dipingono a quattro mani. Colorano e disegnano insieme sul lavoro dell’altro trasformando la ricerca della singola mano in un unico segno.

Creano l’immagine seduti su una ‘’sedia’’ dipinta che guarda il ‘’ponte’’ che unisce la terra e vedono il movimento del cielo; scoprono le strade silenziose dei voli, il muoversi delle nuvole… il vento nascosto nei colori di ogni quadro.

Iniziativa a cura dell’associazione “LA TOUR DES ARTISTES” in collaborazione con il centro culturale di Dolceacqua di concerto con il comune. Tutte le persone all’interno del Palazzo Luigina Garoscio hanno l’obbligo di indossare la mascherina e mantenere le distanze di sicurezza di un metro. Dovranno inoltre essere rilasciati alcuni dati personali come da normativa.