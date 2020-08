Sono undici i nuovi positivi di oggi in Liguria, così ripartiti:

– 6 in Asl 1 Imperiese, cinque residenti rientrati da un viaggio all’estero, una straniera in vacanza in Liguria presso parenti;

– 3 in Asl 2 Savonese due contatti di caso confermato (il cluster della grigliata individuato ieri), uno da controllo in Pronto Soccorso;

– 1 in Asl 3 Genovese, un residente rientrato da un viaggio all’estero;

– 1 in Asl 5 Spezzino, un residente rientrato da un viaggio all’estero.