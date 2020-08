A Ventimiglia sono stati esperiti 2 lunghi sopralluoghi in queste settimane (3 ore ciascuno) su tutto il territorio del quartiere con il vice sindaco e assessore alle frazione Simone Bertolucci, l’Assessore Riolfo, il presidente del consiglio Spinosi e i consiglieri Palmero e Bevilacqua (nella foto). Sono state vagliate: via Gallardi, via Maniera, via dell’opera collegamento Seglia (strada località franchi), Seglia, via ciappin, bivio 4 strade, via sant’Anna, via Napoli zona San Lorenzo, via Peidaigo e forte San Paolo, via due camini.

In particolare, facendo seguito alle lettere di sollecito di interventi indirizzate al Comune nel novembre 2019 , abbiamo ribadito la necessità di provvedere a: 1) realizzare lavori di asfaltatura stradale e/o rattoppamenti e inserimento di protezioni stradale di gard rail ove assenti. 2) potenziare e predisporre punti di illuminazione stradale 3) effettuare manutenzione e pulizia periodica dei ritani, rii, cunette e tombini in tutta la zona con sfalci di erba a lato carreggiata e prevedere la regimentazione delle acque piovane con la predisposizione di griglie e tombini di raccolta acque 4) Intervenire in Via Gallardi all’altezza del ristorante „San Carlo” al fine di impedire allagamenti della zona 5) ripristinare la segnaletica stradale nei vari incroci ad oggi assenti o non più visibili. 6) predisporre segnaletica (divieto svolta a sinistra) per impedire che mezzi pesanti si immettano da C.so Francia in Via Gallardi 7) installare telecamere di sorveglianza per ovviare o comunque limitare i fenomeni criminosi quali furti in abitazioni o deposito abusivo/discariche di materiali, rifiuti e inerti, anche tossici, a bordo strade o in terreni e ritani. 8) allargare strade con procedure concordate con privati o espropri

Si è discusso altresì in relazione a 1)pratica relativa all’ipotesi di realizzazione case popolari a Seglia 2)predisposizione di gas di città in tutto il quartiere 3)predisposizione di linea adsl internet veloce 4)organizzazione eventi colturali in occasione dei festeggiamenti patronali 5) Creazione di „ punti vista-paesaggistici turistici” con predisposizione di panchine nei punti di maggiore interesse 6) installazione di un defebrillatore in zona da concordare 7) mettere a disposizione/concedere l’uso gratuito dell’immobile ex scuole di San Bernardo alla cittadinanza al fine di valutare la fattibilità della creazione di un circolo ricreativo/centro di aggregazione tuttora assente in zona. 8) intervenire sulle scuole di San Lorenzo con pulizia o demolizioni in quanto fatiscenti 9) inserire punti di fermata “pensiline” per bus e scuolabus ove assenti (in particolare zona case boi) 10) riqualificare bivio 4 strade con creazione posteggio e pensilina bus nuova 11) eliminazione cavi pendenti pericolosi (luce/telefono) in zona via due camini 12) ed altre questioni rilevanti

La zona rappresentata dal CDQ Magliocca-Gallardi costituisce patrimonio storico e residenziale di Ventimiglia essendo tra le zone più belle della città, purtroppo subisce da tempo un grave disagio a causa di insufficienti servizi che andrebbero implementati. Abbiamo voluto che gli amministratori percorrendo le strade si rendessero conto delle criticità in essere circa la loro percorrenza, situazione che ogni cittadino deve affrontare quotidianamente.Per la loro disponibilità li ringraziamo.Abbiamo tratto per tratto zona per zona fotografato gli interventi da realizzare e le nuove opere da portare avanti ed il Vicesindaco Bertolucci si è impegnato ad elaborare un dossier preciso e dettagliato per gli interventi urgenti e programmatici da realizzare.A tal fine chiediamo all’amministrazione un impegno concreto a tutela di tale zone essendo a completa disposizione dell’amministrazione, dei consiglieri comunali e di chiunque per ogni collaborazione fattiva.Era stata fissata una riunione pubblica con invito a partecipare al Sindaco e agli assessori di competenza per il mese di aprile che causa Covid19 è stata rinviata a data da destinarsi.Chiunque, in ogni caso, può segnalare via social o via mail o contattando i consiglieri del direttivo ogni problematica e l’impegno sarà di fare da portavoce a chi di competenza.

Il direttivo del comitato,il Presidente Avvocato Davide Condrò