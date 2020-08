Durante il mese di agosto The Mall Sanremo e The Mall Firenze si trasformano in lidi balneari da cartolina rendendoli luoghi unici dove trascorrere momenti speciali durante una giornata di shopping d’estate.

Colori caldi insieme ad elementi tipici dell’estate italiana animano i diversi spazi di The Mall Firenze dal 6 agosto fino al 6 settembre. Le inconfondibili colline verdi toscane fanno da sfondo a Lido Firenze, la spiaggia più instagrammabile dell’estate. Il percorso prevede una veranda composta da cabine di legno, tessuti e sdraio caratterizzate dal tipico motivo marinière a righe bianche e rosse; ancora cabine e salvagenti rossi e bianchi sul ponte che conduce al laghetto, fino a una vera e propria barca vintage, luogo perfetto per una foto ricordo e per sentirsi, per un attimo, tra le onde del mare. Infine, la Lounge con ombrelloni, sdraio e girandole per una pausa rilassante.

Il blu del mare insieme al bianco della spuma delle onde colorano invece gli spazi di The Mall Sanremo dall’8 agosto al 6 settembre. Un percorso fatto da graziose cabine balneari con all’interno sculture di sabbia e palloni da spiaggia, porta a scoprire le suggestive installazioni del “Lido Sanremo”. Cappelli di paglia adornano le terrazze; la Lounge con sdraio, ombrelloni e calcio balilla per vivere attimi di relax. Per un romantico tramonto alla “Summer Box with a view” spiaggia e mare scintillante saranno per un attimo realtà.

