Ad Albenga un noto imprenditore di Torino, 30enne titolare di una catena di negozi di abbigliamento nel centro, è stato bloccato dai Carabinieri dato che, per un litigio con la sua compagna, ha passato la serata a sfasciare gli specchietti retrovisori e ad ammaccar portiere delle auto parcheggiate in strada. A chiamare i carabinieri alcuni cittadini e residenti.

