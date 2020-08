Nella settimana appena trascorsa si sono giocate tre gare al Golf degli Ulivi di Sanremo. Giovedì 5 Agosto si svolta la Ocean Cup Deluxe, una 9 buche stableford categoria unica, Sabato 8 Agosto si è tenuta la Martin Argenti Golf Challenge, una 18 buche stableford tre categorie e Domenica 9 Agosto si è giocata la Giuliani Investigazioni & Katana Golf, una 18 buche stableford tre categorie.

Ocean Cup Deluxe

Mercoledì 5 agosto 2020 – 9 buche stableford cat. unica

Categoria unica

1° Lordo Riccardo Berton 19

1° Netto Riccardo Passaglia 22

2° Netto Alessandro Fiorone 22

3° Netto Amedeo Manassero 22

Premi Speciali

1° Lady Lucia Di Tillio 18

1° Senior Giacomo Fici 21

Martin Argenti

Golf Challenge

Sabato 8 agosto 2020 – 18 buche stableford 3 cat.

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Bruno Frontero 38

1° Netto Viliam Conti 36

2° Netto Riccardo Fava 33

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto Mirko Piccone 35

2° Netto Nicoletta Zunini 35

3ª Categoria 21/36

1° Netto Alberto Rota 39

2° Netto Elisa Cicala 38

Premi Speciali

1° Signore Marilena De Mattia 34

1° Seniores Giotto Guglielmi 35

Giuliani Investigazioni

& Katana Golf

Domenica 9 agosto 2020 – 18 buche stableford hcp 3 cat.

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Cesare Fregni 36

1° Netto Alessia Gaido 38

2° Netto Paola Poggio 38

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto Antonio Sandrone 39

2° Netto Roberto Castello 37

3ª Categoria 21/36

1° Netto Alberto Bressani 38

2° Netto Nuccio Ghirardo 36

1° Lady Marilena De Mattia 35

1° Senior Maurizio Del Torto 36

PREMI COMBINATA:

1° Netto Laura Giuliani 70 Albenza

2° Netto Cesare Fregni 68

3° Netto Alessia Gaido 65 Torino

1° Lordo Luca Gerolla 61

1° Lady Valentina Buzzi 62 Albenza

1° Senior Amedeo Taramasco 65 Castellaro

Nearest to the Pin Maschile buca 2 Matteo Trucco 4,35 mt.

Nearest to the Pin Femminile Buca 2 Paola Poggio 13 mt.

Nearest to the Pin Maschile buca 9 Francesco Pronzato 22 cm

Nearest to the Pin Femminile Buca 9 Paola Poggio 2,25 mt.

Driving Contest Maschile buca 10 Cesare Fregni

Driving Contest Femminile Buca 10 Elisa Cicala

Driving Contest Maschile buca 15 Luca Gerolla

Driving Contest Femminile Buca 15 Alessia Gaido

Nella prossima settimana si svolgeranno tre gare. Giovedì 13 Agosto si giocherà la Ocean Cup Deluxe, una 9 buche stableford categoria unica, Venerdì 14 Agosto e Sabato 15 Agosto si giocherà il VI° Sanremo Gran Prix, una 36 buche quattro palle stableford e Domenica 16 Agosto si terrà la TMOpen Race to Marrakech una 18 buche stableford tre categorie.