Cristiano Ronaldo ha fatto tappa con la famiglia a Portosole di Sanremo, sul “Cg Mare”, un lussuoso yacht Azimut ormeggiato stamattina. Assieme a lui la compagna Georgina Rodriguez ed i quattro figli Cristiano Junior, Eva, Mateo e Alana. Ronado era già stato a Sanremo a febbraio come ospite del Festival, mentre Georgina sul palco dell’Ariston durante una serata aveva affiancato il conduttore Amadeus.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta