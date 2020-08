A Sestri Levante, prima dell’alba, una ragazza di 18 anni, ubriaca, ha perso il controllo del motorino andandosi a schiantare contro un palo e la sua amica, sbalzata dalla sella, rischia la paralisi per un grave trauma spinale. La ragazza aveva un tasso alcolemico nel sangue di 3 volte superiore al consentito quando si è messa alla guida, trasportando una turista sua coetanea. I Carabinieri hanno sequestrato patente e moto e predisposto la denuncia.

