La notizia della scomparsa di Maria Rebecca Ballestra 46 anni ha rapidamente fatto il giro della città e dei social a Ventimiglia dove era molto conosciuta. Era altresì conosciuta nel Principato di Monaco dove lavorava dopo aver studiato all’Accademia di Belle Arti di Firenze e prima in Spagna a Malaga.

