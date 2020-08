Stasera è in programma la seconda serata di “2020miglia Summer Sports”: 5 corsi gratuiti di sport, fitness e ballo sul Resentello a Ventimiglia.

Dopo il grande successo di sabato scorso, l’associazione Ventimiglia Viva invita a partecipare alla seconda serata in musica sul Belvedere Resentello di Ventimiglia. Stasera, a partire dalle ore 18:30, grazie alla collaborazione delle associazioni sportive cittadine, sarà possibile provare gratuitamente diverse discipline, adatte a tutte le età ed a tutti i gusti. Ecco il programma della serata:

18:30 = Gioco Danza19:15 = Girly Style20:00 = Pilates20:45 = Boxe e Kickboxing21:30 = Macumba Fitness

Gli eventi saranno a ritmo di musica e nel rispetto delle normative in materia di sicurezza sanitaria anti Covid-19. Durante la serata sarà possibile contribuire al nuovo progetto di Ventimiglia Viva relativo al trekking nei sentieri cittadini e firmare a sostegno della Ferrovia Cuneo-Ventimiglia come “Luogo del Cuore” del Fai.

I ragazzi di Ventimiglia Viva vi aspettano quindi stasera dalle 18:30 sul Resentello a Ventimiglia!

