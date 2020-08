Stamani alcuni vandali hanno lanciato pietre contro l’Intercity 505 Ventimiglia-Roma tratto tra Alassio e Albenga. Una ha colpito un vetro del vagone 4 sfondandolo senza provocare feriti. E’ stato necessario svuotare la carrozza facendo spostare i passeggeri. A Savona dopo la riparazione, il convoglio è ripartito per Roma con 70 minuti di ritardo. Il Comitato utenti Trenitalia del Ponente chiede la scorta delle forze dell’ordine a bordo dei treni e nel caso anche dell’esercito.

