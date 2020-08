A Campo Ligure, sulla provinciale del Turchino un motociclista di 77 anni di Masone è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalla moto per aver investito un capriolo. L’uomo è stato trasportato all’ospedale San Martino in codice rosso con l’eliambulanza dei vigili del fuoco. Ha riportato un trauma cranico e altre ferite, mentre il capriolo è morto.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta