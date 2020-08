Nella serata di oggi il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona alle 19.15 è intervenuto sull’autostrada A6 nella carreggiata in direzione Torino dove, prima dell’uscita di Altare si è verificato un incidente che ha coinvolto una moto, sulla quale viaggiavano due persone, e un’auto. Immediato l’intervento della Squadra dei Vigili del Fuoco 11 proveniente dalla Centrale che ha messo in sicurezza l’area dopo aver stabilizzato i feriti consegnandoli ai sanitari per le dovute cure mediche.

Sul posto anche le ambulanze della Pubblica Assistenza di Albissola e della Croce Rossa Italiana oltre che la Polizia Stradale.

