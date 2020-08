Regione Liguria ha adottato le linee guida approvate il 6 agosto dalla Conferenza delle regioni. Per i mezzi di trasporto pubblico resta l’obbligo di indossare la mascherina per coprire naso e bocca (da mantenere per tutto il periodo di permanenza a bordo) ma non c’è riduzione dei posti disponibili, mantenendo le giuste precauzioni ma senza diminuire l’offerta dei posti sui treni e sugli autobus. Per la deroga al distanziamento sociale per i conviventi, l’ordinanza precisa che può essere estesa anche “ai congiunti, o a tutte le persone con le quali si intrattengono relazioni sociali abituali”.

