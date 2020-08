Dopo 32 serate di grande calcio stasera si conoscerà la vincitrice del 25° Trofeo Città di Sanremo. Le emozionanti semifinali di Venerdì sera, che hanno visto i ragazzi del BET N.1 Ventimiglia superare ai rigori i piemontesi del BAR LANFRANCO Ormea dopo che sia i tempi regolamentari e i supplementari si erano conclusi sul punteggio di 3 a 3. Nella seconda semifinale la squadra CLIMA CALOR capitanata da Tommy Casazza ha superato 5 a 3 dopo i tempi supplementari la compagine di RIVIERA24.IT, che fino a 5 minuti dalla fine dei 50 minuti regolamentari era in vantaggio di 2 reti, ma 2 eurogol dl Mirko Simbari hanno permesso di portare la sfida ai supplementari.

Stasera per le due finali ci sarà la diretta radiofonica su Radio Intemelia contornata da musica e spettacolo, si inizierà alle ore 21:00 con la finale terzo e quarto posto tra RIVIERA24.IT e BAR LANFRANCO Ormea a seguire la finalissima tra CLIMA CALOR e BET N1 XXMIGLIA.Al termine della finale verrà effettuata la premiazione, con oltre che la consegna il trofeo del 25ennale alla squadra vincitrice anche i vari premi individuali, capocannoniere miglior giocatore miglior portiere ecc,alla presenza di molte autorità sportive e politiche cittadine. La presenza di un folto pubblico,che ha sempre assiepato la passeggiata in tutte le sere del torneo , farà da cornice a due finali che sicuramente saranno molto equilibrate vista le forze in campo.

