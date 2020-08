Nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova è stato ricoverato un paziente, nato e residente a Genova di 59 anni, a cui è stata diagnosticata una meningite meningococcica. Il paziente è in discrete condizioni generali di salute, vigile e orientato. È stata avvertita, come da prassi, l’Asl per effettuare la profilassi alle persone venite in contatto con il paziente.

Correlati