Mercoledi’ 12 alle ore 21 sulla spiaggia libera davanti l’ingresso di via Colombo sul mare di Vallecrosia, verrà celebrata una breve funzione religiosa a cura di Don Mario dei Salesiani di Don Bosco, per stringere l’affetto di tutta la cittadinanza in ricordo dei nostri cari mancati a causa del COVID-19 per i quali durante il lockdown non è stato possibile celebrare una funzione appropriata e l’estremo saluto di parenti ed amici. Seguirà un breve intervento del Sindaco Armando Biasi e una sfilata di natanti in mare muniti di fiaccole luminose. Una nobile iniziativa proposta dall’associazione Amici del Mare in collaborazione con le associazioni La Mia Città e il Borgo Antico, con il Patrocinio del Comune di Vallecrosia. Parteciperanno inoltre, con i propri natanti alla sfilata in mare, le associazioni marinaresche ventimigliese: A Lampara, La Scogliera, Nautico Intemelio e Pescatori Ventimigliesi.

