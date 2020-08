Ieri pomeriggio sulla superstrada tra Taggia e Arma un motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è finito nel torrente Argentina. E’ stato soccorso da 118, Croce Verde di Arma e Vigili del fuoco. Le sue condizioni sono subito parse gravi. E’ stato trasferito in elicottero al “Santa Corona” di Pietra Ligure, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.

Taggia, finisce con la moto nel torrente Argentina. E’ in gravi condizioni al “Santa Corona”