Un motociclista sanremese di 56 anni, Francesco Trifilio, che ieri pomeriggio, dopo uno scontro sulla superstrada di Taggia con un fuoristrada era finito nel torrente Argentina in secca compiendo un volo di 5 metri, è deceduto al “Santa Corona” di Pietra Ligure. Il motociclista aveva perso il controllo del mezzo finendo contro la fiancata del fuoristrada.

