Il Comune di Taggia ha pubblicato all’albo pretorio comunale e sul sito internet dell’Ente (www.taggia.it) –home page-, l’avviso di consultazione pubblica, a norma dell’articolo 5 del Decreto legislativo N. 175/2016, relativo all’acquisizione di una quota di partecipazione di Euro 10.000,00 nella Società “Amaie Energia e Servizi Srl” di Sanremo. L’ingresso del Comune di Taggia nel capitale sociale della Società “Amaie Energia e Servizi Srl”, si colloca nell’ambito del progetto, condiviso con tutti i Comuni attraversati dalla Pista ciclopedonale e con la Società Matuziana, di gestione unitaria dell’ importante itinerario turistico e sportivo. Eventuali osservazioni e/o proposte potranno essere presentate al Comune di Taggia (m.figaia@comune.taggia.im.it oppure con lettera indirizzata al Servizio Società Partecipate – Via San Francesco N. 441 Taggia) entro le ore 13,30 del giorno 20 Agosto.

