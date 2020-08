Due anziani di 86 e 87 anni, ospiti di “Casa Serena” a Sanremo, sono stati trovati positivi al Covid-19. Stanno bene, sono asintomatici e sono ora in isolamento nell’infermeria dell’istituto, in attesa di un nuovo tampone. Casa Serena non aveva registrato casi positivi nemmeno nelle fase più drammatica della pandemia, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

