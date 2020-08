Una famiglia di ISOLABONA è rientrata da un viaggio in Inghilterra è risultata positiva al Covid-19 la notizia si è subito diffusa nel paese e tutte le manifestazioni previste nel comune sono state annullate. La Asl ha avviato le procedure di tracciamento previste

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta