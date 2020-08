Tre giovani del vivaio del Golfo Dianese vengono aggregati alla prima squadra. Dopo la passata stagione che li ha visti affacciarsi per la prima volta agli allenamenti della prima squadra di Nicola Colavito, in questa stagione saranno aggregati in maniera definitiva alla rosa della prima squadra:

Camillo Francardo 2003, difensore;

Andrea Gorlero 2003, centrocampista;

Leonardo Portugal Pedreira 2002, attaccante. Cresciuti tutti nel vivaio giallorossoblu raggiungono in pianta stabile il traguardo della militanza nel campionato di promozione.

Correlati