L’Assessorato al Turismo e Manifestazioni del Comune di Ventimiglia, l’Ente Agosto Medievale e l’Area Archeologica di Nervia, sabato 8 agosto alle 21 Vi attendono all’evento “Il Cammino dei Celti al Teatro romano” Visita e musica dal vivo con i Sonagli di Tagatam. L’ingresso all’area archeologica di Nervia e visita al Museo (biglietto: 3 € intero, 2€ ridotto dai 18 ai 25 anni; gratuito minori 18 anni) avverrà nel rispetto delle normative di sicurezza per le emergenze connesse al COVID-19, è necessaria la prenotazione su www.musei.liguria.beniculturali.it/musica, l’accesso sarà comunque garantito fino a esaurimento degli spazi liberi.

