Nonostante le restrizioni che hanno fatto rimandare a tempi migliori il Tour Estivo 2020, “Tempo di Svalutation – Adriano Celentano Tribute Show” torna per un’unica imperdibile data. Già a Marzo, per colpa del COVID, la produzione aveva dovuto annullare la data di presentazione del Tour prevista al Teatro Centrale di Sanremo. “Purtroppo oltre alla data di Marzo, abbiamo dovuto rimandare tutto il tour estivo. Ci dispiaceva però stare un anno intero senza incontrare il nostro pubblico, così abbiamo cercato un’occasione e per fortuna l’abbiamo trovata” spiega Marco Gallo, produttore dello show.Lo Show è un vero e proprio tributo al Molleggiato, con un imitatore incredibilmente somigliante all’originale, una band live di nove elementi, un corpo di ballo e una scenografia studiata nei minimi particolari.

E l’appuntamento è per DOMENICA 23 AGOSTO alle ore 21 nello splendido parco di Villa Nobel, location di grande fascino e prestigio. Per le restrizioni causa Covid, i posti a sedere sono estremamente limitati. I biglietti sono prenotabili telefonicamente all’infoline 346-0876303. Per le stesse ragioni, l’ingresso sarà possibile solo dal lato della Pista Ciclabile, e il parcheggio consigliato è quello di Via Gavagnin.