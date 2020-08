A Sanremo la Polizia indaga sul ferimento di una 43enne sanremese soccorsa sulla spiaggia dell’Imperatrice con la frattura esposta di un piede. La donna, trovata a terra, sotto una tettoia a margine della spiaggia di “Villa Sofia”, ha detto di essere caduta intorno alle 3.30 di notte, ma non ha dato una ricostruzione plausibile dei fatti. Gli agenti esaminano le immagini delle telecamere di sorveglianza per capire se la donna fosse sola o assieme a qualcuno, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

