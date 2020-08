Con l’arrivo dei due portieri 2002 Gennaro e Dragone e dei due difensori 2001 Pici e Ponzio l’organico biancoazzurro, in vista del raduno ormai imminente di lunedì 10 agosto, può dirsi praticamente definito.

Ponzio , nato a Collegno il 9 marzo 2001, di proprietà dell’Alessandria, terzino di fascia e all’occorrenza anche difensore centrale, torna in prestito (che sarà ratificato dopo il primo settembre) con la speranza di trovare sempre più spazio anche nella gestione Bifini.

Klajdi Pici e Marco Ponzio , infine, sono due difensori che hanno fatto parte della rosa matuziana di mister Ascoli nella scorsa stagione e che hanno meritato la riconferma. Il primo, nato a Borgomanero il 25 dicembre 2001, terzino destro, svincolato dal Cagliari, ha grande voglia di riscatto dopo l’infortunio rimediato in Nazionale Under 19 albanese che lo ha tenuto a lungo lontano dal terreno di gioco, prima dello stop dovuto al Covid.

Edoardo Dragone , invece, nato a Roma il 15 marzo 2002, cresciuto nel vivaio giallorosso, è maturato nella Berretti della Pianese che poi lo ha aggregato alla prima squadra in serie C. Anche lui ha ampi margini di miglioramento e talento da vendere.

Giorgio Gennaro, nato a Carmagnola il 16 marzo 2002, è un estremo difensore molto promettente: è cresciuto nelle giovanili del Torino ed ha esperienze anche nel Chieri e nel Saluzzo. Giunge a Sanremo con la formula del prestito che sarà ratificato a partire dal primo settembre, come per tutti i calciatori che scendono nei dilettanti da un club professionistico.

La Sanremese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con quattro atleti Under che vestiranno la maglia biancoazzurra nella prossima stagione 2020/21: si tratta dei portieri Giorgio Gennaro ed Edoardo Dragone , entrambi classe 2002, e dei difensori classe 2001 Klajdi Pici e Marco Ponzio .

Sanremese, 4 under per il tecnico Bifini: i portieri Gennaro e Dragone ed i difensori Pici e Ponzio