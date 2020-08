Coronavirus, un nuovo positivo in provincia di Imperia. Nove in totale in Liguria

I nove nuovi positivi di oggi sono così ripartiti: · 1 nella Asl 1 Imperiese (attività di screening); · 1 nella Asl 2 Savonese (attività di screening); · 5 nella Asl 3 Genovese ( 3 contatti di casi confermati, 2 da attività di screening); · 2 nella Asl 5 Spezzina (1 è caso di contatto confermato, 1 attività di screening). BOLLETTINO 7 agosto 2020 TOTALE tamponi effettuati 198.244 1.327 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 10272 9 · TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1332 3 · TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 8940 6 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1152 2 CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 133 LA SPEZIA 28 IMPERIA 65 GENOVA 771 Residenti fuori Regione/Estero 53 altro/in fase di verifica 102 TOTALE 1152 OSPEDALIZZATI Di cui in TI Differenza OSP. da giorno precedente Ospedalizzati 23 1 3 ASL1 6 0 1 ASL2 4 0 0 Ospedale Policlinico San Martino 3 1 2 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 2 0 0 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL3 globale 5 0 0 ASL 3 Villa Scassi 5 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 2 0 0 ASL4 Sestri Levante 23 1 3 ASL4 Lavagna 6 0 1 ASL5 4 0 0 Isolamento domiciliare 193 3 TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) 7552 7 SCHEDE DECESSI 1568 0 ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 37 ASL 2 143 ASL 3 269 ASL 4 98 ASL 5 165 Liguria 712