Domani alle ore 18 si tiene a Bajardo il terzo incontro della rassegna “Affabulando”, iniziata con successo da alcune settimane. Nella chiesa terremotata al culmine del borgo medievale sarà protagonista lo storico dell’arte Fulvio Cervini, docente all’Università di Firenze e Rettore dell’Accademia della Pigna. Il tema trattato riguarda l’eclettico artista matuziano Antonio Rubino, geniale illustratore, poeta e fondatore de “Il Corriere dei Piccoli”, che di Bajardo era originario. L’ingresso è libero con limitazione di posti per ovvie ragioni di sicurezza.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta