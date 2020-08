Da sabato 8 agosto, il reparto di Ortopedia sarà nuovamente operativo all’interno dell’Ospedale di Sanremo al 4° piano del padiglione Borea con 19 posti letto e la sala gessi. Si tratta di un altro passo avanti nel piano di rientro graduale dei reparti rispetto all’assetto ospedaliero pre Covid. Il reparto, era stato trasferito nel mese di marzo presso lo stabilimento ospedaliero di Bordighera nell’ambito delle azioni predisposte da Asl1 per la gestione dell’emergenza Coronavirus. Il trasferimento, previsto nel fine settimana, ripristina a pieno regime anche l’attività chirurgica dell’ospedale di Sanremo. Con il rientro di Ortopedia, i posti letto di Medicina tornano nella collocazione originaria al secondo piano del padiglione Castillo.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta