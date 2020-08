Oggi compie 81 anni Sara Sarcinelli in Celotto, proprietaria del Ristorante Pizzeria “Vesuvio” di Sanremo. Nata il 6 agosto del 1939 a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, si è poi trasferita a Imperia assieme a suo marito. Nel capoluogo di provincia sono stati proprietari di due ristoranti, successivamente hanno acquistato il “Vesuvio” a Sanremo, locale che gestiscono da circa mezzo secolo. Sara, ancora in attività nonostante l’età e ben 55 anni di onorata carriera, è conosciuta e stimata da tutti i commercianti di Sanremo, in particolare in via Corradi e via Matteotti. Augurano a Sara di trascorrere buon compleanno il marito Luciano Celotto, le figlie Ida e Tania, i nipoti Valentina, Noemi, Luciano ed i due pronipoti, Gaia e Damiano. “Ad oggi nonna Sara fa ancora la spesa, apre e chiude il locale – dice la nipote Valentina De Caroppo – E’ un portento, la colonna portante della nostra famiglia, è un esempio per molti. Voglio dire a mia nonna che è il mio supereroe. Nonostante il carattere duro, probabilmente d’altri tempi, so che mi ama e che io amo lei. Voglio ringraziarla per tutto quello che ha sempre fatto per me e dirle che sono orgogliosa di lei”.

