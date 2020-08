Dopo un periodo di attesa e riflessione, dovuto alle note vicende sanitarie, riprende l’attività dell’Associazione Amici di Francesco Biamonti con gli “itinerari di Letteratura d’estate” che avranno luogo a partire da venerdì 7 agosto fino al 4 settembre. Il programma quest’anno prevede l’alternarsi di presentazioni di libri, passeggiate in notturna e la proiezione di un documentario, col seguente calendario:

Venerdì 7 agosto, alle ore 21 terrazza del centro polivalente “Le rose” a San Biagio della Cima, presentazione della nuova edizione di “Il mio Enea” di Giorgio Caproni, Garzanti Editore e della guida letteraria dedicata a Genova: “Genova di carta” di Alessandro Ferraro, Il Palindromo editore. Interverranno Simona Morando e Alessandro ferraro

Domenica 9 agosto, alle ore 21,00, presso la sala consigliare del comune di Perinaldo, proiezione del documentario “Voci dall’entroterra” di Simone Caridi e Diego Rossi. Interverrano gli autori.

Mercoledì 2 settembre, con partenza alle 21,15, presso la chiesa dell’Annunziata di San Biagio della Cima, “Mandali su alla prima notte di luna”, itinerario in luna piena nel parco Biamonti, con lettura di testi tratti dai libri di Francesco Biamonti (20 posti su prenotazione).

Venerdì 4 settembre, alle ore 21,00 terrazza del centro polivalente “Le rose”, presentazione di “Il primo giorno d’autunno al mondo”, di Stefano Costa, Il Saggiatore Editore.

Per info: 3899954834

