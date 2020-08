A Genova una 60enne che stava dando da mangiare ai piccioni ha reagito alle proteste di alcuni cittadini, inseguendoli con un martello in mano. Ieri alle 20 in piazza Baracca, i passanti hanno chiamato la polizia che hanno fermato e identificato la donna. Il martello è stato sequestrato.

