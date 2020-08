È stata archiviata la querela contro Fabio Cenerini e Andrea Lazzarotti, entrambi indagati per il reato di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

«Il Pubblico Ministero Maurizio Caporuscio ha preso una decisione a mio avviso davvero ingiusta» – è un fiume in piena la denunciante Aleksandra Matikj, Presidentessa del “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione”, difesa dall’Avvocato Maurizio Raffaelli – «sono rimaste impunite le frasi diffamatorie gravi, ingiuriose, incivili e maleducate, come: “Questa immigrata… troia… erede di Cicciolina…” che non mi appartengono affatto. Il motivo? Sono stata assolta da una presunta diffamazione che Cenerini mi ha fatto: io avevo difeso una giovane Straniera, Lavoratrice, Cameriera che veniva diffamata su internet soltanto perché “di colore”, mi avevano indagata per questo. Eppure, davanti alle gravi frasi ingiuriose, rivolte alla mia Persona, la Procura della Spezia non si è affatto mossa: non è il reato se scritto su Facebook, ha scritto il Pm. Le parole del genere io non le tollero: proprio a me che ho la vita e l’esistenza rovinata a causa delle avances che ho subito sul posto di lavoro e che ho rifiutato. No, non le accetterò mai. Non mi appartengono. È inaccettabile. Per questo motivo presenterò un esposto alle Autorità competenti per capire il perché questi delinquenti non sono stati neanche indagati per il reato di diffamazione: sarà la Procura di Genova con a capo il procuratore Francesco Cozzi a valutare i reati commessi e procedere successivamente per le vie legali.

Credo inoltre che andrebbe rispettata la Sentenza del Giudice Mario De Bellis che da Cenerini veniva deriso pubblicamente con tanto di giudizi fuori luogo.

Mi chiedo come dobbiamo comportarci noi Migranti in Liguria, in Italia, soprattutto noi Donne, perché quando ci vengono rivolte le diffamazioni, le offese, le provocazioni, se rispondiamo a tono, veniamo ripresi dalle stesse autorità giudiziarie mentre, quando denunciamo, non veniamo difesi. Perché? Io vorrei saperlo. Se la Legge è uguale per tutti, perché non lo è anche per noi Stranieri allora, mi chiedo.

È stata presentata anche un’integrazione dell’Opposizione perché nel frattempo ho saputo che altre due Donne, Italiane, Lara Ghiglione, Segretario della Cgil della Spezia e Federica Pecunia, Consigliere comunale di Italia Viva, sono state vigliaccamente attaccate e diffamate da Cenerini. Ricordo bene che all’epoca dei fatti, sempre lui diffamava un’altra Donna, Dina Nobili, con frasi davvero molto maleducate ed incivili. Vorrei oggi esprimere a tutte loro la mia Solidarietà e Vicinanza. È arrivato il momento di lottare per i nostri Diritti affinché questo clima di odio e di misoginia non diventi la normalità. Ho come l’impressione che se le frasi che questi “signori” rivolgono a noi Donne, fossero rivolte alle loro figlie, alle loro mogli, alle loro madri, non starebbero tanto con le mani in mano senza difenderle.

Andrò fino in fondo a questa faccenda, come in tutte le altre. La Legge bisogna che sia UGUALE per TUTTI. Giusto è che la Legge vada rispettata, in primis dalle Autorità competenti stesse», conclude la Matikj.