Un selfie fatto davanti alla statua di Mike Bongiorno a Sanremo. E’ l’alibi che Giuseppe Dotti, implicato come complice di Mario Bonturi nel delitto di Sanremo (Diotti lo ha accompagnato nel viaggio) ha svelato davanti al gip che gli ha concesso i domiciliari a Nizza Monferrato. In relazione al delitto è spuntata la pista dei diamanti, spariti dalla casa di Luciano Amoretti, 76 anni, ucciso sulle scale del suo alloggio in corso Garibaldi. Bonturi, reo confesso, si è avvalso della facoltà di non rispondere, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

