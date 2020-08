Sabato 8 agosto , in concomitanza con la disputa della 111^ Milano-Sanremo, alle ore 10 , presso l’ area Belvedere di Capo Berta , si terrà la cerimonia di inaugurazione del busto dedicato a Felice Gimondi , che sarà posto a fianco di quelli di Coppi, Girardengo e Bartali , nel Monumento ai Campionissimi . Saranno presenti i familiari del grande campione, rappresentanti dell’amministrazione comune e delle forze dell’ordine, autorità religiose e sportive, ex-atleti e appassionati.

