VENERDì 8 AGOSTO A DOLCEACQUA

SPETTACOLO DEDICATO A TUTTA LA FAMIGLIA

A CURA DEL TEATRO DEI MILLE COLORI

PIAZZA MAURO – ORE 21:00

Venerdì 7 agosto sarà un mago ad allietare la serata estiva delle famiglie con “Metti una sera…un mago sul palco”; l’imprevedibile può accadere anche all’insaputa del mago…uno spettacolo per tutti!

Una serata di intrattenimento per famiglie dal ritmo coinvolgente e pieno di spunti per trascorrere un’ora e più di puro divertimento e senza pensieri. Salvatore Sella mette vent’anni di esperienza a frutto in due rappresentazioni che lasceranno il segno, visto anche il momento storico. Non vi saranno interazioni, se non visive con il pubblico, garantendo così la sicurezza sul distanziamento sociale nel rispetto della normativa anti covid. L’iniziativa è organizzata dal Centro Culturale e Ricreativo di Dolceacqua in collaborazione con “il Teatro dei mille Colori” e in accordo con il Comune. Ingresso libero.

ATTENZIONE: è obbligatoria la prenotazione per tutti gli eventi

PRENOTAZIONI: Ufficio IAT di Dolceacqua al numero +39 0184 206666 o per email iat@dolceacqua.it

ACCESSO ALL’AREA EVENTI: Presentarsi tassativamente 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Dopo tale orario i posti anche se prenotati, verranno ceduti.

PIAZZA MAURO: L’accesso in questa area sarà consentito solamente dal Ponte Nuovo.

DISPOSIZIONI COVID-19: gli spettatori sono obbligati ad indossare la mascherina durante la fila, dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e dal momento dell’uscita dall’area eventi.